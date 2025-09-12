Concert Méditatif « O frondes » Rue des Distilleries Saint-Georges-du-Bois
Concert Méditatif « O frondes » Rue des Distilleries Saint-Georges-du-Bois vendredi 12 septembre 2025.
Concert Méditatif « O frondes »
Rue des Distilleries Eglise Saint Georges Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Concert méditatif Hildegarde de Bingen « Frondes Virga » où vous pourrez écouter du chant grégorien, du chant d’Hildegarde de Bingen et du chant médiéval sacré.
Concert en libre participation dans le cadre du projet « O frondes » soutenu par la CDC Aunis Sud.
.
Rue des Distilleries Eglise Saint Georges Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 11 03 45 centredelavoix17@gmail.com
English :
Hildegarde de Bingen meditative concert « Frondes Virga », featuring Gregorian chant, Hildegarde de Bingen and sacred medieval chant.
The concert is free of charge, as part of the « O frondes » project supported by the CDC Aunis Sud.
German :
Meditatives Hildegard-von-Bingen-Konzert « Frondes Virga », bei dem Sie gregorianischen Gesang, Gesang von Hildegard von Bingen und mittelalterlichen Kirchengesang hören können.
Konzert mit freiem Eintritt im Rahmen des Projekts « O frondes », das von der CDC Aunis Sud unterstützt wird.
Italiano :
Concerto meditativo di Hildegarde de Bingen « Frondes Virga » con canto gregoriano, Hildegarde de Bingen e canto sacro medievale.
Questo concerto gratuito fa parte del progetto « O frondes » sostenuto dalla CDC Aunis Sud.
Espanol :
Concierto meditativo de Hildegarde de Bingen « Frondes Virga » con canto gregoriano, Hildegarde de Bingen y canto sacro medieval.
Concierto gratuito en el marco del proyecto « O frondes » apoyado por el CDC Aunis Sud.
L’événement Concert Méditatif « O frondes » Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-09-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin