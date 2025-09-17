Concert méditatif « O Frondes Virga » Eglise de la Transfiguration Saint-Sauveur-d’Aunis
Concert méditatif « O Frondes Virga » Eglise de la Transfiguration Saint-Sauveur-d’Aunis mercredi 17 septembre 2025.
Concert méditatif « O Frondes Virga »
Eglise de la Transfiguration 5 place de l’Eglise Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Début : 2025-09-17 16:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Concert de fin de stage « Frondes Virga », avec la participation des stagiaires autour de la figure d’Hildegarde de Bingen, ses chants, ses mots, la symbolique, la méditation…
+33 7 49 11 03 45 centredelavoix17@gmail.com
English :
Concert at the end of the « Frondes Virga » workshop, with the participation of the trainees around the figure of Hildegarde de Bingen, her songs, words, symbolism, meditation…
German :
Abschlusskonzert des Praktikums « Frondes Virga », mit Beteiligung der Praktikanten rund um die Figur der Hildegard von Bingen, ihre Gesänge, ihre Worte, die Symbolik, die Meditation…
Italiano :
Concerto a conclusione del corso « Frondes Virga », con la partecipazione dei corsisti, basato sulla figura di Ildegarda di Bingen, i suoi canti, le sue parole, il simbolismo, la meditazione…
Espanol :
Concierto de clausura del curso « Frondes Virga », con la participación de los cursillistas, basado en la figura de Hildegarda de Bingen, sus cantos, sus palabras, el simbolismo, la meditación…
