Concert méditatif « O Frondes Virga » Eglise de la Transfiguration Saint-Sauveur-d'Aunis mercredi 17 septembre 2025.

Eglise de la Transfiguration 5 place de l’Eglise Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Début : 2025-09-17 16:00:00

2025-09-17

Concert de fin de stage « Frondes Virga », avec la participation des stagiaires autour de la figure d’Hildegarde de Bingen, ses chants, ses mots, la symbolique, la méditation…

Eglise de la Transfiguration 5 place de l’Eglise Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 11 03 45 centredelavoix17@gmail.com

English :

Concert at the end of the « Frondes Virga » workshop, with the participation of the trainees around the figure of Hildegarde de Bingen, her songs, words, symbolism, meditation…

German :

Abschlusskonzert des Praktikums « Frondes Virga », mit Beteiligung der Praktikanten rund um die Figur der Hildegard von Bingen, ihre Gesänge, ihre Worte, die Symbolik, die Meditation…

Italiano :

Concerto a conclusione del corso « Frondes Virga », con la partecipazione dei corsisti, basato sulla figura di Ildegarda di Bingen, i suoi canti, le sue parole, il simbolismo, la meditazione…

Espanol :

Concierto de clausura del curso « Frondes Virga », con la participación de los cursillistas, basado en la figura de Hildegarda de Bingen, sus cantos, sus palabras, el simbolismo, la meditación…

