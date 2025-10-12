Concert Méditatif Onet-le-Château

Concert Méditatif Onet-le-Château dimanche 12 octobre 2025.

Concert Méditatif

33 Rue des Erables Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 20 EUR

20

plein tarif

Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez essayer la relaxation sonore et vibratoire lors de ce concert allongé qui vous entrainera dans des espaces de paix en vous.

Informations:

Prévoir tapis, plaid, coussins, masques pour les yeux ou foulard et bouteille d’eau. 20 .

33 Rue des Erables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24

English :

Come and try sound and vibratory relaxation in this reclining concert that will take you into spaces of peace within yourself.

German :

Probieren Sie Klang- und Schwingungsentspannung bei diesem Liegekonzert aus, das Sie in Räume des Friedens in Ihnen entführen wird.

Italiano :

Venite a provare il rilassamento sonoro e vibratorio in questo concerto reclinabile che vi porterà in spazi di pace dentro di voi.

Espanol :

Ven a probar la relajación sonora y vibratoria en este concierto reclinable que te llevará a espacios de paz en tu interior.

