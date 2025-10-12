Concert Méditatif Onet-le-Château
Concert Méditatif Onet-le-Château dimanche 12 octobre 2025.
Concert Méditatif
33 Rue des Erables Onet-le-Château Aveyron
Début : Dimanche 2025-10-12
Venez essayer la relaxation sonore et vibratoire lors de ce concert allongé qui vous entrainera dans des espaces de paix en vous.
Prévoir tapis, plaid, coussins, masques pour les yeux ou foulard et bouteille d’eau. 20 .
33 Rue des Erables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24
English :
Come and try sound and vibratory relaxation in this reclining concert that will take you into spaces of peace within yourself.
German :
Probieren Sie Klang- und Schwingungsentspannung bei diesem Liegekonzert aus, das Sie in Räume des Friedens in Ihnen entführen wird.
Italiano :
Venite a provare il rilassamento sonoro e vibratorio in questo concerto reclinabile che vi porterà in spazi di pace dentro di voi.
Espanol :
Ven a probar la relajación sonora y vibratoria en este concierto reclinable que te llevará a espacios de paz en tu interior.
