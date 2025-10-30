Concert méditatif Dorceau Rémalard en Perche

Andrada APANN vous invite à un moment suspendu au Moulin de Dorceau, un concert méditatif où les chants intuitifs, les mantras, les bols tibétains et autres instruments vibratoires se mêlent pour vous envelopper de douceur.

Il n’y a pas de posture imposée assis, allongé ou en mouvement, chacun suit l’appel de son corps. Vous pouvez recevoir, respirer, vous déposer… ou laisser votre énergie danser librement dans un lieu d’une beauté inspirante.

Dans la chaleur d’un cercle sonore vivant et bienveillant, vous vous laissez porter par les sons qui apaisent le mental, relâchent les tensions et ouvrent un espace de connexion intérieure.

Pratique réservation conseillée, prévoir un plaid et une tenue confortable. .

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 19 94 27 36 andrada.apann.sophrologie@gmail.com

