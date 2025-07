Concert Méditatif Surgères

Concert Méditatif Surgères vendredi 18 juillet 2025.

Concert Méditatif

Eglise Notre-Dame Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Venez à ce concert méditatif, avec des chants grégoriens, Hildegarde de Bingen et chants médiéval.

Ce concert est animé par le centre de la Voix d’Aunis et par Fabienne Cellier-Triguel (artiste lyrique, médiévale et sacrée, professeure de chant,).

.

Eglise Notre-Dame Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 11 03 45 centredelavoix17@gmail.com

English :

Join us for this meditative concert, featuring Gregorian chant, Hildegarde de Bingen and medieval songs.

This concert is hosted by the Centre de la Voix d’Aunis and Fabienne Cellier-Triguel (lyric, medieval and sacred artist, singing teacher).

German :

Kommen Sie zu diesem meditativen Konzert mit gregorianischen Gesängen, Hildegard von Bingen und mittelalterlichen Liedern.

Dieses Konzert wird vom Centre de la Voix d’Aunis und von Fabienne Cellier-Triguel (lyrische, mittelalterliche und sakrale Künstlerin, Gesangslehrerin,) moderiert.

Italiano :

Partecipate a questo concerto meditativo, con canti gregoriani, Hildegarde de Bingen e canzoni medievali.

Questo concerto sarà ospitato dal Centre de la Voix d’Aunis e da Fabienne Cellier-Triguel (artista lirica, medievale e sacra, insegnante di canto).

Espanol :

Asista a este concierto meditativo, con cantos gregorianos, Hildegarde de Bingen y canciones medievales.

Este concierto será organizado por el Centro de la Voz de Aunis y Fabienne Cellier-Triguel (artista lírica, medieval y sacra, profesora de canto).

L’événement Concert Méditatif Surgères a été mis à jour le 2025-07-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin