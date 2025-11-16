Concert Mel Bonis Le Secret Nancy

Concert Mel Bonis Le Secret

Ce spectacle vous livrera les facettes du destin romanesque de Mélanie Bonis, tout autant que son incroyable musique, teintée de cette ferveur inouïe dont une femme artiste a dû faire preuve, au milieu d’un siècle dirigé par les hommes. À travers les mots affûtés de Yanowski, vous découvrirez l’histoire de cette femme hors du commun que fut Mel Bonis.

Nuit d’automne 1919, nuit d’insomnie. Mel Bonis, s’adresse à son fils cadet dans un déchirant soliloque. Elle s’oppose à son mariage mais comment révéler le terrible secret qui se cache derrière ce refus sans risquer de briser le lien si précieux qui la lie à son fils ?Tout public

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

English :

This show will reveal the many facets of Mélanie Bonis? romantic destiny, as well as her incredible music, tinged with the unheard-of fervor that a woman artist had to demonstrate, in the midst of a century ruled by men. Through Yanowski?s sharp words, you will discover the story of this extraordinary woman, Mel Bonis.

Autumn night 1919, a sleepless night. Mel Bonis addresses her youngest son in a heart-rending soliloquy. She is opposed to his marriage, but how can she reveal the terrible secret behind her refusal without risking breaking the precious bond between her and her son?

German :

Diese Show zeigt Ihnen die Facetten des romantischen Schicksals von Melanie Bonis und ihrer unglaublichen Musik, die von der unerhörten Inbrunst geprägt ist, die eine Künstlerin inmitten eines von Männern beherrschten Jahrhunderts an den Tag legen musste. Durch Yanowskis geschliffene Worte werden Sie die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau Mel Bonis kennenlernen.

Herbstnacht 1919, eine schlaflose Nacht. Mel Bonis wendet sich in einem herzzerreißenden Selbstgespräch an ihren jüngsten Sohn. Sie ist gegen ihre Heirat, aber wie kann sie das schreckliche Geheimnis hinter ihrer Ablehnung enthüllen, ohne das kostbare Band zwischen ihr und ihrem Sohn zu zerstören?

Italiano :

Questo spettacolo rivelerà tutte le sfaccettature del destino romantico di Mélanie Bonis, nonché la sua incredibile musica, tinta del fervore inaudito che un’artista donna doveva dimostrare nel bel mezzo di un secolo dominato dagli uomini. Attraverso le parole taglienti di Yanowski, scoprirete la storia di questa donna straordinaria, Mel Bonis.

Notte d’autunno del 1919, una notte insonne. Mel Bonis parla al figlio minore in un soliloquio straziante. Era contraria al suo matrimonio, ma come poteva rivelare il terribile segreto che si celava dietro il suo rifiuto senza rischiare di spezzare il prezioso legame che la univa al figlio?

Espanol :

Este espectáculo revelará todas las facetas del destino romántico de Mélanie Bonis, así como su increíble música, teñida del inaudito fervor que una mujer artista tuvo que demostrar en medio de un siglo gobernado por hombres. A través de las agudas palabras de Yanowski, descubrirá la historia de esta mujer extraordinaria, Mel Bonis.

Noche de otoño de 1919, una noche de insomnio. Mel Bonis habla a su hijo menor en un soliloquio desgarrador. Se oponía a su matrimonio, pero ¿cómo podía revelar el terrible secreto que se ocultaba tras su negativa sin arriesgarse a romper el precioso vínculo que la unía a su hijo?

