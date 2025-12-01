Concert Mélanie Lesage au 5 Audincourt
Concert Mélanie Lesage au 5 Audincourt samedi 13 décembre 2025.
Concert Mélanie Lesage au 5
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Avec sa voix chaude et ses mélodies pop envoûtantes, Mélanie Lesage nous offre un voyage musical entre douceur et émotion. Accompagnée de 2 musiciens, elle crée un cocon poétique où résonnent les influences de Pomme, Norah Jones ou Olivia Ruiz. Lien de réservation ci-dessous
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/concert-melanie-lesage .
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert Mélanie Lesage au 5
L’événement Concert Mélanie Lesage au 5 Audincourt a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD