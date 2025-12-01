Concert Mélanie Lesage Basilico Gannay-sur-Loire
Concert Mélanie Lesage Basilico Gannay-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Concert Mélanie Lesage
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Concert de Mélanie Lesage.
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com
English :
Concert by Mélanie Lesage.
German :
Konzert von Mélanie Lesage.
Italiano :
Concerto di Mélanie Lesage.
Espanol :
Concierto de Mélanie Lesage.
