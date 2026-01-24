Concert Mélanie Pain

14 Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La chanteuse française Mélanie Pain donnera un concert dans le cadre de sa tournée musicale. .

14 Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 47 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Mélanie Pain

L’événement Concert Mélanie Pain Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Béarn