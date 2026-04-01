Concert Méli-Mélo Brasserie Kérampont Lannion

Concert Méli-Mélo

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Méli-Mélo est un groupe trégorois aux horizons différents. Ensemble ils revisitent les grands classiques de la Soul, Pop et Rock, en passant par Sade, Amy Winehouse ou Police. .

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Méli-Mélo Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose