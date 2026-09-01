Informations pratiques

Passirac

Concert MéliMélo’Vox – JEP

Parc du chateau de Chastelard Passirac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoines, le conseil municipal à le plaisir de vous offrir un concert animé par la Chorale MéliMélo’Vox.

Au programme vous pourrez entendre des grands classiques du répertoire de la chanson française et anglaise!

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Parc du chateau de Chastelard Passirac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 71 60 commune.passirac@wanadoo.fr

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English : Concert MéliMélo’Vox – JEP

As part of Heritage Days, the town council is delighted to present a concert performed by the MéliMélo’Vox choir.

The programme will feature some of the greatest classics from the French and English song repertoires!

L’événement Concert MéliMélo’Vox – JEP Passirac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente