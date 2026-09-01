Concert MéliMélo’Vox – JEP Passirac
dimanche 20 septembre 2026 · Passirac
Informations pratiques
Passirac
Concert MéliMélo’Vox – JEP
Parc du chateau de Chastelard Passirac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoines, le conseil municipal à le plaisir de vous offrir un concert animé par la Chorale MéliMélo’Vox.
Au programme vous pourrez entendre des grands classiques du répertoire de la chanson française et anglaise!
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Parc du chateau de Chastelard Passirac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 71 60 commune.passirac@wanadoo.fr
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English : Concert MéliMélo’Vox – JEP
As part of Heritage Days, the town council is delighted to present a concert performed by the MéliMélo’Vox choir.
The programme will feature some of the greatest classics from the French and English song repertoires!
L’événement Concert MéliMélo’Vox – JEP Passirac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente