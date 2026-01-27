Concert Mélina & Suzon Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc

Concert Mélina & Suzon

Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique Bohème Arnay-le-Duc Côte-d'Or

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Concert par Mélina & Suzon sous le signe de la Saint Valentin. .

+33 6 06 45 08 06 arnaytea@gmail.com

English : Concert Mélina & Suzon

