Concert Mélina & Suzon Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc dimanche 8 février 2026.
Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique Bohème Arnay-le-Duc Côte-d'Or
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 18:30:00
2026-02-08
Concert par Mélina & Suzon sous le signe de la Saint Valentin. .
Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique Bohème Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 45 08 06 arnaytea@gmail.com
English : Concert Mélina & Suzon
