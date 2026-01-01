CONCERT MÉLISSE 2 ROSES

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La Pistouflerie vous propose un concert pop, jazz n’ blues

Mélisse est une autrice, compositrice et interprète originaire de Marciac. Chanteuse, guitariste mêlant pop, jazz et blues, elle raconte la nature tout en poésie et en émotions, joue avec les mots et nous partage un petit bout d’elle-même !

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne. 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents a pop, jazz n’ blues concert

L’événement CONCERT MÉLISSE 2 ROSES Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE