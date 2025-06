CONCERT MÉLISSE DE ROSE LE RELAIS DU PIC DU GAR Marignac 28 juin 2025 19:00

Haute-Garonne

CONCERT MÉLISSE DE ROSE LE RELAIS DU PIC DU GAR 3 Rue Detch Clos Marignac Haute-Garonne

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

2025-06-28

Découvrez la voie de Mélisse qui chante des reprises des années 90/2000 , et ses compositions originales accompagnées de sa guitare. Dans un style Jazz Blues Festif.

Ouvert à tous.

Réservation conseillée pour le repas. .

LE RELAIS DU PIC DU GAR 3 Rue Detch Clos

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover Mélisse’s way of singing covers from the 90s/2000s, and her original compositions accompanied by her guitar. In a festive Jazz Blues style.

German :

Entdecken Sie den Weg von Mélisse, die Coverversionen aus den Jahren 90/2000 singt, sowie ihre eigenen Kompositionen, die sie mit ihrer Gitarre begleitet. Im Stil eines festlichen Jazz Blues.

Italiano :

Scoprite il modo in cui Mélisse canta cover degli anni ’90 e 2000 e le sue composizioni originali accompagnate dalla chitarra. In un festoso stile Jazz Blues.

Espanol :

Descubra la manera de Mélisse de cantar versiones de los años 90 y 2000, y sus composiciones originales acompañada de su guitarra. En un estilo festivo de Jazz Blues.

