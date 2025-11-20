Concert MelleSmell’s VÉTUSTE Le Café du Boulevard Melle
Le Café du Boulevard 2 place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
MelleSmell’s vous a encore dégoté un groupe improbable !
Un vrai shoot musical, une expérience sonore à ne pas manquer .
Le Café du Boulevard 2 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28
