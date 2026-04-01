Concert Mélodie & Arioso Eglise Puyoô

Puyoô

Concert Mélodie & Arioso

Eglise 1 rue de l’Eglise Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert qui réunira la chorale Mélodie dirigée par Isabelle Toullet et le très beau choeur Arioso dirigé par Stéphanie Salvo. .

Eglise 1 rue de l’Eglise Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 48 58 72 mbl64@orange.fr

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English : Concert Mélodie & Arioso

L’événement Concert Mélodie & Arioso Puyoô a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn