Concert Mélodie & Arioso Eglise Puyoô
Concert Mélodie & Arioso Eglise Puyoô dimanche 26 avril 2026.
Puyoô
Concert Mélodie & Arioso
Eglise 1 rue de l’Eglise Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert qui réunira la chorale Mélodie dirigée par Isabelle Toullet et le très beau choeur Arioso dirigé par Stéphanie Salvo. .
Eglise 1 rue de l’Eglise Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 48 58 72 mbl64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Mélodie & Arioso
L’événement Concert Mélodie & Arioso Puyoô a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn