Concert Mélodie Chansons Françaises Église Saint-Livier Saint-Max
Concert Mélodie Chansons Françaises Église Saint-Livier Saint-Max dimanche 23 novembre 2025.
Concert Mélodie Chansons Françaises
Église Saint-Livier 37b Avenue Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Concert de chansons françaises.
Direction Stéphanie Spormeyeur
Chant Julia Kaiser
Guitare Anthony Hocquard
Piano Virginie LajeunesseTout public
English :
Concert of French songs.
Direction Stéphanie Spormeyeur
Vocals Julia Kaiser
Guitar Anthony Hocquard
Piano Virginie Lajeunesse
German :
Konzert mit französischen Chansons.
Leitung Stéphanie Spormeyeur
Gesang Julia Kaiser
Gitarre Anthony Hocquard
Klavier Virginie Lajeunesse
Italiano :
Concerto di canzoni francesi.
Direzione Stéphanie Spormeyeur
Voce Julia Kaiser
Chitarra Anthony Hocquard
Pianoforte Virginie Lajeunesse
Espanol :
Concierto de canciones francesas.
Dirección Stéphanie Spormeyeur
Voz Julia Kaiser
Guitarra Anthony Hocquard
Piano Virginie Lajeunesse
