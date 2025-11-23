Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Mélodie Chansons Françaises Église Saint-Livier Saint-Max

Concert Mélodie Chansons Françaises Église Saint-Livier Saint-Max dimanche 23 novembre 2025.

Concert Mélodie Chansons Françaises

Église Saint-Livier 37b Avenue Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Concert de chansons françaises.

Direction Stéphanie Spormeyeur
Chant Julia Kaiser
Guitare Anthony Hocquard
Piano Virginie LajeunesseTout public
Église Saint-Livier 37b Avenue Carnot Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

English :

Concert of French songs.

Direction Stéphanie Spormeyeur
Vocals Julia Kaiser
Guitar Anthony Hocquard
Piano Virginie Lajeunesse

German :

Konzert mit französischen Chansons.

Leitung Stéphanie Spormeyeur
Gesang Julia Kaiser
Gitarre Anthony Hocquard
Klavier Virginie Lajeunesse

Italiano :

Concerto di canzoni francesi.

Direzione Stéphanie Spormeyeur
Voce Julia Kaiser
Chitarra Anthony Hocquard
Pianoforte Virginie Lajeunesse

Espanol :

Concierto de canciones francesas.

Dirección Stéphanie Spormeyeur
Voz Julia Kaiser
Guitarra Anthony Hocquard
Piano Virginie Lajeunesse

