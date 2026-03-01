Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie La Maison Nevers
Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie La Maison Nevers samedi 21 mars 2026.
Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Samedi 21 mars, soirée musicale à La Maison de Nevers.
Ne manquez pas le concert de Mélodie Guitare et les Voix de Mélodie ! Venez vibrer au son des guitares et des harmonies vocales pour une soirée inoubliable.
2 horaires à 16h30 et à 20h30.
Tarifs 12€ (moins de 12 ans 6 €)
Billetterie
– FNAC
– Salon de coiffure Nouvelle Vague à Guérigny
– S’il reste des places, venir à partir de 15h. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie
L’événement Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Nevers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers