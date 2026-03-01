Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie La Maison Nevers

Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 mars, soirée musicale à La Maison de Nevers.

Ne manquez pas le concert de Mélodie Guitare et les Voix de Mélodie ! Venez vibrer au son des guitares et des harmonies vocales pour une soirée inoubliable.

2 horaires à 16h30 et à 20h30.

Tarifs 12€ (moins de 12 ans 6 €)

Billetterie

– FNAC

– Salon de coiffure Nouvelle Vague à Guérigny

– S’il reste des places, venir à partir de 15h. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie

L’événement Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Nevers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers