Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Chemin des Meuniers Varennes-Vauzelles

Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie

Chemin des Meuniers Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Concert caritatif de Mélodie Guitare le Vendredi 10 avril à 20h30 à la salle Gérard Philippe à Varennes-Vauzelles.

Venez passer une soirée musicale et solidaire avec Mélodie Guitare et les Voix de Mélodie !

Venez soutenir nos jeunes sportifs en situation de handicap dans leur participation aux Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (du 13 au 17 mai à Valence), une véritable aventure sportive et humaine.

Tarifs 10 € adulte 5 € enfant

Billetterie (en vente à partir du 30 mars)

• FNAC Nevers Carré Colbert

• Tabac Le Rond-Point Varennes-Vauzelles

• Comité Handisport de la Nièvre

• Sur place le jour J (selon disponibilités)

Venez nombreux, partagez, et soutenez cette belle cause ! .

Chemin des Meuniers Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie

L’événement Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers