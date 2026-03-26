Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Chemin des Meuniers Varennes-Vauzelles

Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Chemin des Meuniers Varennes-Vauzelles vendredi 10 avril 2026.

Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie

Chemin des Meuniers Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :
2026-04-10

Concert caritatif de Mélodie Guitare le Vendredi 10 avril à 20h30 à la salle Gérard Philippe à Varennes-Vauzelles.
Venez passer une soirée musicale et solidaire avec Mélodie Guitare et les Voix de Mélodie !
Venez soutenir nos jeunes sportifs en situation de handicap dans leur participation aux Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (du 13 au 17 mai à Valence), une véritable aventure sportive et humaine.
Tarifs 10 € adulte 5 € enfant
Billetterie (en vente à partir du 30 mars)
• FNAC Nevers Carré Colbert
• Tabac Le Rond-Point Varennes-Vauzelles
• Comité Handisport de la Nièvre
• Sur place le jour J (selon disponibilités)
Venez nombreux, partagez, et soutenez cette belle cause !   .

Chemin des Meuniers Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie

L’événement Concert Mélodie Guitare et les voix de Mélodie Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers

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