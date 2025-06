Concert Melodilac La Renouée Gentioux-Pigerolles 1 juillet 2025 18:30

Creuse

Concert Melodilac La Renouée 10 rue de la fontaine Gentioux-Pigerolles Creuse

2025-07-01 18:30:00

2025-07-01 20:00:00

2025-07-01

18H30: Melodilac Cathy and Seb Duo voix et piano qui interprète des chansons françaises, de la musique de variétés, du jazz des années 50 et d’autres pièces que nous aimons profondément jouer.

Basé en Limousin, ce duo propose une expérience musicale intime et captivante, idéale pour celles et ceux qui apprécient les mélodies intemporelles et les instants inoubliables. .

La Renouée 10 rue de la fontaine

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 08 56 80 labascule@renouee.org

