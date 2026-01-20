Concert Melody’s Echo Chamber + Fallen Alien Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Melody’s Echo Chamber + Fallen Alien

Si vous aimez Shannon Wright, Tame Impala, Connan Mockasin

MELODY’S ECHO CHAMBER

Révélée en 2012 avec son album éponyme produit par Kevin Parker (Tame Impala), Melody’s Echo Chamber s’est imposée comme une figure singulière de la pop psychédélique française, entre rêve et introspection. Elle revient en décembre avec Unclouded, un quatrième album empreint de lumière et de sérénité. Inspiré par une citation de Miyazaki sur la quête d’équilibre, le disque célèbre l’instant présent et la beauté de l’impermanence. Entourée du compositeur suédois Sven Wunder, réputé pour ses paysages sonores visionnaires, Melody’s Echo Chamber explore une palette sonore diaphane et sensuelle où cordes, grooves feutrés et textures oniriques s’entrelacent. Unclouded marque le renouveau d’une artiste apaisée, réconciliée avec le monde et avec elle-même.

FALLEN ALIEN

C’est les yeux rivés sur la musique indépendante d’outre manche, d’hier et d’aujourd’hui, que le duo frère-soeur Fallen Alien développe son écriture dans un petit studio de la côte nord bretonne. Référence assumée à un morceau de la chanteuse britannique FKA Twigs, Fallen Alien trouve des points de jonctions pour faire cohabiter des univers en apparence inconciliables. L’Alien c’est à la fois leur musique, aux influences multiples, de Kae Tempest à King Krule en passant par MGMT, et la figure à travers laquelle le duo s’emploie à raconter le monde.

Fallen Alien distille une musique affranchie des structures classiques de la pop, riche de ses atmosphères changeantes. Elle est portée par une base rythmique aux accents trip-hop, ornementée de guitares et de synthétiseurs analogiques. Et joue d’allées et venues entre une narration empruntant au conte et un abrupt regard sur le réel. .

