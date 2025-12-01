Concert Mélopée en hiver Place de la Congrégation Josselin

Concert Mélopée en hiver

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

Date(s) :

2025-12-19

L’association Mélopée vous plonge à nouveau dans la musique classique de manière ludique et familiale, avec un concert du Quatuor Psophos dans le cadre intimiste de la Chapelle de la Congrégation.

Deux concerts pour fêter l’hiver. Les cordes vibreront avec un programme féérique

La Moldau de Bedřich Smetana,

Quatuor op.18 n°4 de Ludwig van Beethoven

Quatuor n°1 De ma vie de Bedřich Smetana. A 20h30. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 07 47 05 06

English :

L’événement Concert Mélopée en hiver Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande