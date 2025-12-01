Concert Mélopée en hiver Place de la Congrégation Josselin
Concert Mélopée en hiver Place de la Congrégation Josselin vendredi 19 décembre 2025.
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-20 21:30:00
2025-12-19
L’association Mélopée vous plonge à nouveau dans la musique classique de manière ludique et familiale, avec un concert du Quatuor Psophos dans le cadre intimiste de la Chapelle de la Congrégation.
Deux concerts pour fêter l’hiver. Les cordes vibreront avec un programme féérique
La Moldau de Bedřich Smetana,
Quatuor op.18 n°4 de Ludwig van Beethoven
Quatuor n°1 De ma vie de Bedřich Smetana. A 20h30. .
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 07 47 05 06
