Concert Meltin’ Salle Emeraude Bressuire

Concert Meltin’
Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Concert MELTIN’, House, Garage, Drum&Bass. .
Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org
English : Concert Meltin’
