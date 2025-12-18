Concert Meltin’ Salle Emeraude Bressuire

Concert Meltin’

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concert MELTIN’, House, Garage, Drum&Bass. .

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Meltin’

L’événement Concert Meltin’ Bressuire a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Bocage Bressuirais