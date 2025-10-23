Concert Mémé K7 Redon

Concert Mémé K7 Redon jeudi 23 octobre 2025.

Concert Mémé K7

Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Kreiz Breizh Akademi #10

À l’occasion des 50 ans du Festival de La Bogue, nous accueillons ce collectif de jeunes musicien.ne.s qui pique, triture et recoud les collectages, pour en tirer une nouvelle énergie. Sonorités acoustiques et électriques, écriture et improvisations prolongent et réinventent des chants anciens, notamment le répertoire des chanteuses de Basse Bretagne du XXème siècle. Une création puissante, intense et remuante, dirigée par le violoniste Pierre Droual.

En partenariat avec le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, dans le cadre du Festival de la Bogue. .

Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

