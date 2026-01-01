Concert Mémoire en scène Salle des fêtes Villers-le-Lac

Concert Mémoire en scène

Salle des fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac Doubs

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 23:00:00

2026-01-10 2026-01-11

L’Echo de la montagne de Montlebon présente son spectacle musical Mémoire en scène.

Cette création originale retrace l’histoire locale de la 2nd guerre mondiale avec un prisme local en mêlant images et musiques.

Avec la participation d’une chorale d’élèves de l’École primaire de Montlebon. .

Salle des fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 01 75 63 secretaire@echodelamontagne.fr

