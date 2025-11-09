Concert mémoire et musique

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:30:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

Date(s) :

2025-11-09

En amont des cérémonies du 11 novembre, un concert vous est proposé devant Le Monument aux morts de Cahors peint par Henri Martin

En amont des cérémonies du 11 novembre, un concert vous est proposé devant Le Monument aux morts de Cahors peint par Henri Martin.

Vous aurez l’occasion de découvrir le détail de ce triptyque et de profiter d’un temps musical en écho. Par l’Ensemble Vermeeren Alexandre Desodt (violoncelle) et Sylvain Pecot (contrebasse). .

792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

English :

Ahead of the November 11th ceremonies, a concert is offered in front of the Cahors War Memorial painted by Henri Martin

German :

Im Vorfeld der Zeremonien am 11. November findet ein Konzert vor dem von Henri Martin gemalten Kriegerdenkmal von Cahors statt

Italiano :

Prima delle cerimonie dell’11 novembre, si terrà un concerto davanti al monumento ai caduti di Cahors, dipinto da Henri Martin

Espanol :

Antes de las ceremonias del 11 de noviembre, se celebrará un concierto frente al Memorial de Guerra de Cahors, pintado por Henri Martin

L’événement Concert mémoire et musique Cahors a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cahors Vallée du Lot