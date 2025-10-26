Concert mémoire Un concert vers l’espérance Synagogue de Valence Valence

Concert en mémoire des victimes du 7 octobre 2023 organisé par l’association Valdéra avec le duo Nathalie Bergel et Clément Deroin (violon, clarinette, voix) accompagnée du pianiste Bernard Commander.

English :

Concert in memory of the victims of October 7, 2023 organized by the Valdéra association, featuring the duo Nathalie Bergel and Clément Deroin (violin, clarinet, voice), accompanied by pianist Bernard Commander.

German :

Konzert zum Gedenken an die Opfer des 7. Oktober 2023, organisiert von der Vereinigung Valdéra mit dem Duo Nathalie Bergel und Clément Deroin (Geige, Klarinette, Gesang), begleitet vom Pianisten Bernard Commander.

Italiano :

Concerto in memoria delle vittime del 7 ottobre 2023 organizzato dall’associazione Valdéra, con il duo Nathalie Bergel e Clément Deroin (violino, clarinetto, voce) accompagnati dal pianista Bernard Commander.

Espanol :

Concierto en memoria de las víctimas del 7 de octubre de 2023 organizado por la asociación Valdéra, con la participación del dúo Nathalie Bergel y Clément Deroin (violín, clarinete, voz) acompañados por el pianista Bernard Commander.

