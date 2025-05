Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme – Vendôme, 13 mai 2025 19:00, Vendôme.

Loir-et-Cher

Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme Rue du Dct Faton Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-05-13 19:00:00

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-13

MEMORIALS est un groupe de pop expérimentale fusionnant rock psychédélique, folk décalé et électronique analogique, animé par l’esprit du free jazz.

Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme. Formé en 2022 par Verity Susman (Electrelane) et Matthew Simms (Wire), MEMORIALS crée une musique unique mêlant influences variées telles que Broadcast, Portishead et The Velvet Underground. Leur approche expérimentale se reflète dans des enregistrements analogiques et des effets vintage, enregistrés dans leur propre studio. Après avoir signé des bandes originales pour le cinéma en 2023, ils ont trouvé une nouvelle énergie créative en concert. Leur premier album, Memorial Waterslides, sortira en 2024 sous Fire Records. .

Rue du Dct Faton

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92

