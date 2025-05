Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme – Vendôme, 17 mai 2025 21:00, Vendôme.

Loir-et-Cher

Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme 55 Faubourg Chartrain Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Un projet belge, révélé à Marseille par le milieu underground de La Friche de la Belle de Mai et de l’EMBOBINEUSE. Depuis 2013, ils se sont produits un peu partout en Europe.

Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme Choolers Division propose un hip hop électro, tordu et incandescent avec toute une multitude de niveaux sonores captivants et décalés. Une sorte de machine déjantée, hors de contrôle, produisant un mélange étourdissant de genres musicaux. Le langage énigmatique de Kostia Botkine et Philippe Marien oscille entre complaintes affutées et rugissements survoltés. Sur scène, l’ambiance est en mode survoltage, pas de place pour l’économie ou l’autocensure. A chaque fois réinventées en live, les compositions brutes d’Antoine Boulangé et Jean-Camille Charles sont ajustées aux personnalités des deux rappeurs. .

55 Faubourg Chartrain

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92

English :

A Belgian project, revealed in Marseille by the underground scene of La Friche de la Belle de Mai and l?EMBOBINEUSE. Since 2013, they’ve performed all over Europe.

German :

Ein belgisches Projekt, das in Marseille durch die Underground-Szene von La Friche de la Belle de Mai und L’EMBOBINEUSE bekannt wurde. Seit 2013 sind sie in ganz Europa aufgetreten.

Italiano :

Un progetto belga arrivato a Marsiglia attraverso la scena underground de La Friche de la Belle de Mai e l’EMBOBINEUSE. Dal 2013 si sono esibiti in tutta Europa.

Espanol :

Un proyecto belga que llegó a Marsella a través de la escena underground de La Friche de la Belle de Mai y l’EMBOBINEUSE. Desde 2013, han actuado por toda Europa.

L’événement Concert MEMORIALS (UK) à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-05-07 par OT de Vendome Territoires Vendomois