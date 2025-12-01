Concert, Memphis Soul Théâtre Millandy Luçon

Concert, Memphis Soul

Memphis, ville mythique et creuset musical, prend ici la parole pour conter son histoire au-delà des faits et des légendes. C’est son âme qui est dévoilée, celle qui a vu naître et grandir des courants musicaux d’une richesse inouïe Gospel, Blues, Rock’n’Roll, Soul.

Autant de voix qui se sont élevées au fil du temps pour incarner des rêves, des luttes et des espoirs.

Onze musiciens incarnent cette diversité musicale et interprètent les morceaux phares qui ont traversé et façonné Memphis (Al Green, Robert Johnson, Sam Cook et bien d’autres…)

Ce spectacle est une création de Thomas Doucet qui désire, à travers ce concert, non seulement transmettre l’essence même de Memphis, mais aussi faire vibrer les spectateurs avec l’énergie et l’émotion communicatives qu’on lui connaît.

Avec la participation des élèves des classes CHAM et option musique du Collège et Lycée Sainte-Ursule de Luçon

Placement libre

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

