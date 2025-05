Concert – Ménétréol-sous-Sancerre, 24 mai 2025 18:00, Ménétréol-sous-Sancerre.

Cher

Concert Eglise Saint Hilaire Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Venez nombreux écouter des musiques classiques et sud-américaines par ce trio à cordes pincées.

José Mendoza, Gérard Verba et Zdenka Ostadalova composent ce trio à cordes pincées de Paris.

Ils vous invitent à découvrir leur musique classique et sud-américaine. .

Eglise Saint Hilaire

Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 27 34

English :

Come one, come all to hear classical and South American music performed by this plucked string trio.

German :

Kommen Sie zahlreich und hören Sie klassische und südamerikanische Musik von diesem Zupftrio.

Italiano :

Venite tutti ad ascoltare la musica classica e sudamericana eseguita da questo trio di archi a pizzico.

Espanol :

Vengan todos a escuchar música clásica y sudamericana interpretada por este trío de cuerda pulsada.

