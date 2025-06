Concert mercredi soir et apéro made in Aveyron le dimanche en juillet et août le Pic Vert le Pic Vert Millau 2 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concert mercredi soir et apéro made in Aveyron le dimanche en juillet et août le Pic Vert le Pic Vert 155 avenue de l’Aigoual Millau Aveyron

Début : 2025-07-02

fin : 2025-08-24

Durant juillet et août, deux rendez-vous musicaux par semaine :

​

Les « Mercredis Festifs de l’été » !!

Tous les mercredis concert à 21h.

En juillet et aout le Pic Vert est ouverture du mercredi au dimanche de 17h à 1h.

Mercredi 2 JuilletNO MAD FREQUENCIES ELECTRO DUB & WORLD MUSIQUE

Dimanche 6 Juillet

WESSNO JAZZ

Mercredi 9 Juillet

YARGLAA ROCK FOLK

Dimanche 13 JuilletLOUIS LOUIS CHANSON FRANCAISE

Dimanche 20 Juillet

MOON TRIO JAZZ

Mercredi 23 Juillet

CINQ OREILLES

Dimanche 27 juillet

DjAN DRIN CHANSON HUMORISTIQUE

Mercredi 30 juillet

ARENA NEGRA FLAMENCO GYPSI

Mercredi 6 Août

DOCTEUR SAX ELECTRO WORLD JAZZ GROOVE

Dimanche 10 AoûtDISSKAT PSYCHEDELIC GARAGE GROOVE

Mercredi 13 Août

HERISSON MC JAZZ HIP HOP

Dimanche 17 Août

Salomé Harpe Pop

Mercredi 20 Août

DAJOE’N CO GNAWA SAMBA FUSION ELECTRO

Dimanche 24 Août

JAKAARLO

Mercredi 27 Août

LOS GOZZOS CUMBIA FESTIVE

Dimanche 31 Août

JUST NAT (OR NOT JUST NAT)

POUR TOUTES LES INFOS CLIQUER ICI .

le Pic Vert 155 avenue de l’Aigoual

Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

During July and August, two musical events per week:

?

The « Festive Wednesdays of Summer »!

Every Wednesday, concert at 9pm.

German :

Während Juli und August gibt es zwei musikalische Termine pro Woche :

?

Die « Mittwochsfestivals des Sommers »!!!

Jeden Mittwoch Konzert um 21 Uhr.

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, due eventi musicali a settimana:

?

I « Mercoledì d’estate »!

Ogni mercoledì concerto alle 21.00.

Espanol :

Durante julio y agosto, dos eventos musicales por semana:

?

¡Los « Miércoles festivos del verano »!

Todos los miércoles concierto a las 21h.

