Concert méridienne les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo

Saint-Malo

Concert méridienne les couleurs de l’orgue

Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-02 12:45:00

Date(s) :

2026-05-02

Florence Rousseau, orgue

Œuvres de Andriessen, Darke, Langlais, Mendelssohn, Wright.

Une parenthèse à l’heure du déjeuner pour vivre un moment d’émotions musicales.

L’orgue de Paramé dévoilera ses timbres raffinés et colorés à travers des partitions judicieusement choisies par l’interprète un programme surprise pour les oreilles curieuses ! .

Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

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L’événement Concert méridienne les couleurs de l’orgue Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel