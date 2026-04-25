Concert méridienne les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo
Concert méridienne les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo samedi 2 mai 2026.
Saint-Malo
Concert méridienne les couleurs de l’orgue
Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-02 12:45:00
Date(s) :
2026-05-02
Florence Rousseau, orgue
Œuvres de Andriessen, Darke, Langlais, Mendelssohn, Wright.
Une parenthèse à l’heure du déjeuner pour vivre un moment d’émotions musicales.
L’orgue de Paramé dévoilera ses timbres raffinés et colorés à travers des partitions judicieusement choisies par l’interprète un programme surprise pour les oreilles curieuses ! .
Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16
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English :
L’événement Concert méridienne les couleurs de l’orgue Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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