Concert Mes chansons des autres en duo Médiathèque Intercommunale de Mirecourt Mirecourt

Concert Mes chansons des autres en duo

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Concert »Mes chansons des autres en duo » avec la vélectricyclette.

Concert sonorisé à la force de tes mollets.

Réservations conseilléesTout public

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40

English :

Concert »Mes chansons des autres en duo » with la vélectricyclette.

Concert with sound powered by your calves.

Reservations recommended

German :

Konzert »Mes chansons des autres en duo » mit la vélectricyclette.

Konzert, das mit der Kraft deiner Waden beschallt wird.

Reservierungen empfohlen

Italiano :

Concerto Mes chansons des autres en duo con la vélectricyclette.

Concerto con suono alimentato dai polpacci.

Si consiglia di prenotare

Espanol :

Concierto Mes chansons des autres en duo con la vélectricyclette.

Concierto con sonido alimentado por sus pantorrillas.

Se recomienda reservar

