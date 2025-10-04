Concert Mesparrow Slow Live Médiathèque Per Jakez Hélias Landerneau

Concert Mesparrow Slow Live

Médiathèque Per Jakez Hélias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre du Festival Rives de Nuits:

Dans cette proposition originale née d’une envie de grande proximité avec le public, Mesparrow nous livre ses chansons et poèmes en douceur, accompagnée de sa propre voix qu’elle boucle et superpose, créant ainsi des paysages sonores poétiques.

S’ensuit un temps d’échange autour de son parcours d’artiste hypersensible, l’occasion de nous faire découvrir sa démarche de création basée sur l’écoute des ressentis.

Vous connaissiez la slow life, la slow food, voici le “Slow Live” !

Durée: 1h.

Tout public.

Informations sur https://www.atelier-culturel.fr/ .

Médiathèque Per Jakez Hélias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50

