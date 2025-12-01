Concert Messiah George Frideric Handel avec L’Écho des vagues, chœur du Pays Fouesnantais Rue Basse Morlaix

Concert Messiah George Frideric Handel avec L’Écho des vagues, chœur du Pays Fouesnantais

Rue Basse Eglise St Matthieu Morlaix Finistère

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’association Son ar mein invite Pierre-Emmanuel Clair et son chœur l’Écho des vagues à jouer pour Noël le Messie de Haendel, avec l’intégralité des chœurs, des airs de soprano et d’alto, accompagnés par un petit orchestre baroque local. Un récitant éclairera cette grande fresque sonore.

Julia Barat, soprano, Alice Pamela, mezzo soprano

Camille Aubret et Pascale Jardin, violons | Marie-Aude Guyon, alto | Damien Cotty, violoncelle | Jérôme Brodint Christian Riché, clavecin et orgue | Jean-Luc Kérouanton, récitant

Direction Pierre-Emmanuel Clair

Durée 2h30 avec entracte .

Rue Basse Eglise St Matthieu Morlaix 29600 Finistère Bretagne

