Concert : Mestica Social Club place Amiral Dupont Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Concert : Mestica Social Club

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour clôturer la saison en beauté, un cocktail explosif d’influences afro-cubaines, funk, reggae et cumbia qui invite au voyage et surtout à la danse !

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert : Mestica Social Club

To round off the season in style, an explosive mix of Afro-Cuban, funk, reggae and cumbia influences that takes you on a journey – and, above all, gets you dancing!

L’événement Concert : Mestica Social Club Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan