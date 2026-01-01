Concert Métal Matik Plurien
Concert Métal Matik Plurien samedi 17 janvier 2026.
Concert Métal Matik
Salle des fêtes Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Amateurs de métal breton, préparez-vous à une soirée inoubliable ! Métal Matik débarque à Plurien avec une programmation qui va envoyer du lourd
– Enter the Void Plongez dans un univers sombre et puissant.
– Fracture Laissez-vous emporter par leur énergie brute et leurs riffs ravageurs.
– Crocodeath La bête est lâchée, attention aux morsures musicales !
Venez soutenir la scène métal locale et passer une soirée de pure énergie !
Événement organisé par Les Arts O’matik .
Salle des fêtes Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
