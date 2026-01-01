Concert Métal Matik Plurien

Concert Métal Matik

Salle des fêtes Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-01-17 20:30:00

2026-01-17

Amateurs de métal breton, préparez-vous à une soirée inoubliable ! Métal Matik débarque à Plurien avec une programmation qui va envoyer du lourd

– Enter the Void Plongez dans un univers sombre et puissant.

– Fracture Laissez-vous emporter par leur énergie brute et leurs riffs ravageurs.

– Crocodeath La bête est lâchée, attention aux morsures musicales !

Venez soutenir la scène métal locale et passer une soirée de pure énergie !

Événement organisé par Les Arts O’matik .

Salle des fêtes Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

