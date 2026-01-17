Concert métal Night of Steel 3 Sélestat
Concert métal Night of Steel 3 Sélestat samedi 28 mars 2026.
Concert métal Night of Steel 3
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 19:00:00
Concert de metal avec 3 groupes qui se succèdent sur scène
L’Évasion et Skull Crush Fest vous présentent la troisième édition de la Night of Steel ! Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle de Heavy Metal avec trois groupes puissants
PARAGON (Heavy/Power Metal DE) Venez célébrer le 35ème anniversaire du légendaire groupe allemand ! Un set commémoratif et explosif.
MYSTERY BLUE (Heavy Metal FR) Le groupe français incontournable, connu pour son Heavy Metal mélodique et énergique.
GUITARVERSE (+ Special Guest) Un projet de Heavy Metal puissant avec la présence de Brun Capolongo (Ex-Lonewolf) Saget.
Petite restauration disponible sur place. .
1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr
English :
Metal concert with 3 bands on stage in succession
