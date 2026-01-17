Concert métal Night of Steel 3 Sélestat

Concert métal Night of Steel 3

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert de metal avec 3 groupes qui se succèdent sur scène

L’Évasion et Skull Crush Fest vous présentent la troisième édition de la Night of Steel ! Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle de Heavy Metal avec trois groupes puissants

PARAGON (Heavy/Power Metal DE) Venez célébrer le 35ème anniversaire du légendaire groupe allemand ! Un set commémoratif et explosif.

MYSTERY BLUE (Heavy Metal FR) Le groupe français incontournable, connu pour son Heavy Metal mélodique et énergique.

GUITARVERSE (+ Special Guest) Un projet de Heavy Metal puissant avec la présence de Brun Capolongo (Ex-Lonewolf) Saget.

Petite restauration disponible sur place. .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Metal concert with 3 bands on stage in succession

