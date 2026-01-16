Concert Métal Rock Molsheim

Concert Métal Rock

Zone de loisir du trèfle Molsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Le 7ème Art Bar ouvre ses portes pour un concert aux airs de métal/rock avec le groupe Perpetual Escape.

Au carrefour de la pop, du rock, et du progressif.

Si les influences principales sont revendiquées, Perpetual Escape combine les styles pour créer sa propre histoire, différente à chaque titre mais toujours surprenante et personnelle.

Mélange de créativités alimentant une machine Power Rock survoltée lancée à plein régime, Perpetual Escape propose des compositions mélodiques puissantes capables de déchaîner les enfers à coups de rythmes sauvages et de riffs implacables avant de laisser dans l’instant suivant sa musique s’envoler avec légèreté.

Jouant de cette dualité, Perpetual Escape assure le spectacle avec virtuosité et professionnalisme leur participation au tournoi du Superbowl 2011 à Sélestat est récompensée par la seconde place sur 75 participants et la première pour un groupe de rock.

La sortie en novembre 2010 de leur premier EP autoproduit Heavy Face est bien accueillie par la critique et leur vaut notamment de figurer sur une compilation du magazine Rock Hard avec leur titre My Struggle . Un second EP In Search Of Light débarque en 2012 et présente de nouvelles facettes du groupe, confirmant l’inventivité et la motivation des musiciens. Il saura trouver son public et ravira tous les fans de Power Rock !

Cependant, c’est sur scène que le groupe prend toute sa dimension ne manquez pas de découvrir leur énergie en live. .

Zone de loisir du trèfle Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 44 50 contact@7emeartbar.com

