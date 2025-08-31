Concert Métamorphoses, trio de percussions ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Concert Métamorphoses, trio de percussions ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges samedi 14 mars 2026.

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 21:30:00

2026-03-14

Concert Trio SR9 les voir sur scène est un spectacle en soi. Outre leur instrumentarium semblable au laboratoire d’un inventeur fou, les musiciens du Trio SR9 portent une intention particulière à leurs gestes qui, synchronisés, deviennent de véritables chorégraphies.

Le programme sillonne les époques et le rythme devient matière vivante.Tout public

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Trio SR9 concert: seeing them on stage is a spectacle in itself. In addition to their instrumentarium, which resembles the laboratory of a mad inventor, the musicians of Trio SR9 pay particular attention to their gestures, which, when synchronized, become veritable choreographies.

The program crosses eras, and rhythm becomes living matter.

German :

Konzert Trio SR9: Sie auf der Bühne zu sehen, ist ein Spektakel für sich. Neben ihrem Instrumentarium, das dem Labor eines verrückten Erfinders gleicht, legen die Musiker des Trios SR9 besonderen Wert auf ihre Gesten, die, wenn sie synchronisiert werden, zu wahren Choreografien werden.

Das Programm durchquert die Epochen und der Rhythmus wird zur lebendigen Materie.

Italiano :

Concerto del Trio SR9: vederli esibire è uno spettacolo in sé. Oltre al loro strumentario, che assomiglia al laboratorio di un inventore pazzo, i musicisti del Trio SR9 prestano particolare attenzione ai loro gesti che, sincronizzati, diventano vere e proprie coreografie.

Il programma attraversa le epoche e il ritmo diventa materia viva.

Espanol :

Concierto del Trío SR9: verles actuar es un espectáculo en sí mismo. Además de su instrumental, que parece el laboratorio de un inventor loco, los músicos del Trío SR9 prestan especial atención a sus gestos, que, sincronizados, se convierten en verdaderas coreografías.

El programa atraviesa épocas y el ritmo se convierte en materia viva.

