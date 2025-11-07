Concert Métro Combo Avoine

Concert Métro Combo Avoine vendredi 7 novembre 2025.

Concert Métro Combo

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Les 9 musiciens de Metro Combo revisitent un répertoire issu des meilleures formations haïtiennes, martiniquaises et guadeloupéennes.

Quand la section cuivre est brûlante, les percussions endiablées, le chant transcendé par des rythmiques irrésistibles, vous n’aurez plus rien à faire qu’à ZOUKER !

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr

English :

The 9 musicians of Metro Combo revisit a repertoire drawn from the best Haitian, Martinican and Guadeloupean bands.

When the brass section is on fire, the percussion wild, the vocals transcended by irresistible rhythms, you’ll have nothing to do but ZOUKER!

German :

Die 9 Musiker der Metro Combo lassen ein Repertoire neu aufleben, das aus den besten haitianischen, martinikanischen und guadeloupeischen Bands stammt.

Wenn die Blechsektion brennt, die Perkussion wild spielt und der Gesang von unwiderstehlichen Rhythmen transzendiert wird, können Sie nichts anderes mehr tun als ZOUKER!

Italiano :

I 9 musicisti del Metro Combo rivisitano un repertorio tratto dalle migliori band haitiane, martinicane e della Guadalupa.

Quando la sezione degli ottoni è infuocata, le percussioni scatenate, le voci trascese da ritmi irresistibili, non vi resterà altro da fare che ZOUKER!

Espanol :

Los 9 músicos de Metro Combo revisitan un repertorio extraído de las mejores bandas haitianas, martiniqués y guadalupeñas.

Cuando la sección de metales arde, la percusión se desboca y las voces se dejan llevar por ritmos irresistibles, no te quedará más remedio que ¡ZOUKER!

