Concert mexicain avec Sentli au Temple Temple d’Aurel Aurel

Temple d’Aurel Le village Aurel Drôme

Début : 2025-09-06 20:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Concert de musique mexicaine avec Son Jarocho et le groupe Sentli !

Temple d’Aurel Le village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 30 51 65

English :

Mexican music concert with Son Jarocho and the Sentli band!

German :

Mexikanisches Musikkonzert mit Son Jarocho und der Gruppe Sentli!

Italiano :

Concerto di musica messicana con Son Jarocho e il gruppo Sentli!

Espanol :

¡Concierto de música mexicana con Son Jarocho y el grupo Sentli!

