Concert mexicain avec Sentli au Temple Temple d’Aurel Aurel

Temple d’Aurel Le village Aurel Drôme
Début : 2025-09-06 20:30:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Concert de musique mexicaine avec Son Jarocho et le groupe Sentli !
Temple d’Aurel Le village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 30 51 65
English :
Mexican music concert with Son Jarocho and the Sentli band!
German :
Mexikanisches Musikkonzert mit Son Jarocho und der Gruppe Sentli!
Italiano :
Concerto di musica messicana con Son Jarocho e il gruppo Sentli!
Espanol :
¡Concierto de música mexicana con Son Jarocho y el grupo Sentli!
L’événement Concert mexicain avec Sentli au Temple Aurel a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme