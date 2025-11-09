Concert Mezzo-Voce Champagne
Concert Mezzo-Voce Champagne dimanche 9 novembre 2025.
Concert Mezzo-Voce
Eglise Champagne Ardèche
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-09 15:00:00
2025-11-09
Cet ensemble vocal et instrumental, sous la direction de son chef Lean-Bernard Cazlixe sera heureux de vous présenter son nouveau programme varié mêlant du folklore de différents pays à des œuvres de différents compositeurs de Mozart à Hanendel etc…
Eglise Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 04 28 99 mezzo.voce07@gmail.com
English :
This vocal and instrumental ensemble, under the direction of its conductor Lean-Bernard Cazlixe, will be delighted to present its new varied program, mixing folklore from different countries with works by composers ranging from Mozart to Hanendel…
German :
Dieses Vokal- und Instrumentalensemble unter der Leitung seines Dirigenten Lean-Bernard Cazlixe freut sich, Ihnen sein neues, abwechslungsreiches Programm vorzustellen, das Folklore aus verschiedenen Ländern mit Werken verschiedener Komponisten von Mozart bis Hanendel etc. vermischt.
Italiano :
Questo ensemble vocale e strumentale, sotto la direzione del suo direttore Lean-Bernard Cazlixe, sarà lieto di presentare il suo nuovo e variegato programma che mescola il folklore di diversi paesi con opere di diversi compositori, da Mozart a Hanendel ecc…
Espanol :
Este conjunto vocal e instrumental, bajo la dirección de su director Lean-Bernard Cazlixe, estará encantado de presentar su nuevo y variado programa que mezcla folclore de diferentes países con obras de diferentes compositores, desde Mozart a Hanendel, etc…
