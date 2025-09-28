Concert Mezzo Voce Les Estables
Concert Mezzo Voce Les Estables dimanche 28 septembre 2025.
Concert Mezzo Voce
Eglise des Estables Les Estables Haute-Loire
Concert à l’église des Estables, ensemble vocal et instrumental.
Participation: libre
Eglise des Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 04 28 99
English :
Concert at Les Estables church, vocal and instrumental ensemble.
Participation: free
German :
Konzert in der Kirche von Les Estables, Vokal- und Instrumentalensemble.
Teilnahme: frei
Italiano :
Concerto nella chiesa di Les Estables, ensemble vocale e strumentale.
Partecipazione: gratuita
Espanol :
Concierto en la iglesia de Les Estables, conjunto vocal e instrumental.
Participación: gratuita
