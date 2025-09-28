Concert Mezzo Voce Les Estables

Concert Mezzo Voce Les Estables dimanche 28 septembre 2025.

Concert Mezzo Voce

Eglise des Estables Les Estables Haute-Loire

Début : 2025-09-28 15:00:00

2025-09-28

Concert à l’église des Estables, ensemble vocal et instrumental.

Participation: libre

Eglise des Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 04 28 99

English :

Concert at Les Estables church, vocal and instrumental ensemble.

Participation: free

German :

Konzert in der Kirche von Les Estables, Vokal- und Instrumentalensemble.

Teilnahme: frei

Italiano :

Concerto nella chiesa di Les Estables, ensemble vocale e strumentale.

Partecipazione: gratuita

Espanol :

Concierto en la iglesia de Les Estables, conjunto vocal e instrumental.

Participación: gratuita

