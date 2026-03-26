Concert Mezzo Voce Église Notre-Dame de Lourdes Romans-sur-Isère
Concert Mezzo Voce Église Notre-Dame de Lourdes Romans-sur-Isère jeudi 26 mars 2026.
Concert Mezzo Voce
Église Notre-Dame de Lourdes Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 17:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Venez nombreux au concert donné par l’ensemble vocal & instrumental Mezzo Voce. Au programme classique, musique sacrée, gospel, chants traditionnels et contemporains, il y en aura pour tous les goûts !
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Église Notre-Dame de Lourdes Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 04 28 99 mezzo.voce07@gmail.com
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English :
Come one, come all to the concert given by the vocal & instrumental ensemble Mezzo Voce. On the program: classical, sacred music, gospel, traditional and contemporary songs, there’s something for everyone!
L’événement Concert Mezzo Voce Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme
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