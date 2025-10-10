Concert Mi-raisin, Mi-figue Lairoux
Concert Mi-raisin, Mi-figue Lairoux vendredi 10 octobre 2025.
Concert Mi-raisin, Mi-figue
13 route du Petit Port la Claye Lairoux Vendée
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Variations musicales en trio autour de Bacchus et Dionysos
Rémy Arnaud Flûtes à bec, cornet à bouquin, luth, guitare
Françoise Arnoux: Chant, Flûte basse, saxophone alto
Catherine JAHAN Accordina, accordéon, chant
Nous finirons la soirée par un repas partagé aux mille saveurs auquel chacune et chacun contribuera!
Participation au chapeau. .
13 route du Petit Port la Claye Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire catiqoun@gmail.com
English :
Musical trio variations on Bacchus and Dionysus
German :
Musikalische Variationen im Trio um Bacchus und Dionysos
Italiano :
Variazioni del trio musicale su Bacco e Dioniso
Espanol :
Variaciones en trío musical sobre Baco y Dioniso
