Concert Michael Alizon Quatuor Thalia Round The Blue Lights Brumath

Concert Michael Alizon Quatuor Thalia Round The Blue Lights

2 petite rue de l’église Brumath Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

2026-03-27

La soirée débute par un atelier de l’École de Musique. En seconde partie découvrez Round the Blue Lights une création originale autour des grandes musiques de films, mêlant jazz et musique classique.

Le programme revisite des airs emblématiques des comédies musicales américaines telles que Un Américain à Paris et West Side Story, ainsi que des bandes originales cultes comme Ascenseur pour l’Échafaud et Round Midnight. L’ensemble réunit le Quatuor Thalia, le saxophoniste Michael Alizon et le claviériste Erwin Siffer, sur des arrangements originaux de Bernard Struber. .

2 petite rue de l’église Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

