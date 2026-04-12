Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses musiciens, nous embarque dans un spectacle grandiose mêlant humour, performances vocales et émotions.



Billetterie en vente à l’office de tourisme de Romans et Valence

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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

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English :

With L?Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompanied by his musicians, takes us on a grandiose show combining humor, vocal performance and emotion.



Tickets on sale at Romans and Valence tourist offices

L’événement Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2024-06-25 par Valence Romans Tourisme