Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère dimanche 12 avril 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 39 – 39 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses musiciens, nous embarque dans un spectacle grandiose mêlant humour, performances vocales et émotions.
Billetterie en vente à l’office de tourisme de Romans et Valence
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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
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English :
With L?Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompanied by his musicians, takes us on a grandiose show combining humor, vocal performance and emotion.
Tickets on sale at Romans and Valence tourist offices
L’événement Concert Michael Gregorio L’Odyssée de la voix Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2024-06-25 par Valence Romans Tourisme
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