CONCERT MICHAEL JONES SALLE HORIZON Muret mercredi 26 novembre 2025.

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 80 EUR

Début : 2025-11-26 20:00:00

Venez assister au concert » je passe mon tour « de Michel Jones.

Si j’étais un auteur compositeur amoureux des rimes, je vous dirais je passe mon tour, en vous livrant mon parcours car il s’agit bien de ça ! Comment commence-t-on à faire de la musique et pourquoi ? Qu’est ce qui peut expliquer que c’est le seul métier que l’on ne choisit pas mais qui vous choisit ?

Mon programme ne sera constitué que par les réponses à toutes ces questions. Je passerai mon tour, en vous livrant tour à tour, les éléments de mon parcours les chansons des autres qui m’ont donné l’envie de chanter, mes chansons qui m’ont donné l’envie de continuer avec entre autres toute ma période “Fredericks Goldman Jones” puis les chansons qui ont donné l’envie à ceux pour qui je les ai écrites de continuer aussi à chanter ! entre autres les chansons que j’ai écrites pour Johnny Hallyday, Joe Cocker ou Ray Charles.

Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie “passer mon tour”…avec vous !

Brittany, accompagnée de son musicien Maxi’M, sera en première partie de Mickael Jones dans le cadre du projet « Mon combat ».

L'événement accueillera également plusieurs intervenants, notamment La Maison des Femmes, Miss Toulouse, avocate, ainsi que d'autres invités.

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 44 19 info.horizon@mairie-muret.fr

English :

Come and see Michel Jones in concert: « je passe mon tour ».

German :

Besuchen Sie das Konzert: « Je passe mon tour « von Michel Jones.

Italiano :

Partecipate al concerto: « je passe mon tour » di Michel Jones.

Espanol :

Ven al concierto: « je passe mon tour » de Michel Jones.

